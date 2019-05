Juve, Cancelo può partire a giugno: scatta il derby di Manchester

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Juventus potrebbe cedere Joao Cancelo in estate. Lo spiega oggi Tuttosport: offerte in arrivo per il portoghese ex Inter e Valencia, ci sono le due formazioni di Manchester, sia United che City. Guardiola gli sta facendo spazio con la partenza di Danilo, sul quale c'è anche l'Inter. Coi Red Devils, invece, potrebbe essere pedinadi scambio all'interno dell'affare Paul Pogba.