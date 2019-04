Juve, Cancelo: "Spalletti mi ha aiutato molto. Gli sono grato"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Joao Cancelo, difensore della Juventus, nella sua intervista rilasciata a DAZN, ha parlato anche del suo passato all'Inter: "Quando arrivai in Italia fu un cambiamento radicale per me, arrivavo dalla Spagna dove si predilige la tecnica, mentre qui la tattica è una parte davvero fondamentale, Spalletti mi ha aiutato molto, anche nell'apprendere concetti difensivi, gli sono grato. Per me i 6 mesi all'Inter sono stati molto importanti, mi hanno permesso di venire alla Juventus, il club migliore d'Italia, con mister Allegri, uno dei migliori del mondo, una grande persona, da cui devo ancora imparare tanto”.