Juve, Cancelo: "Vittoria meritata. La dedica è per il padre di Joao Mario"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Joao Cancelo ha analizzato ai microfoni di Sky Sport il successo interno della Juventus sull'Alético Madrid valso ai bianconeri il pass per i quarti di Champions: "L'importante è la vittoria della squadra, stiamo lavorando bene in settimana, meritiamo questa vittoria. Ronaldo è stato strepitoso, adesso dobbiamo pensare a Genova dove avremo una partita difficile, dobbiamo vincere. Lavoro sempre per migliorare, oggi la partita è stata buona per me e per la squadra, quello che conta è che siamo ai quarti. Voglio dedicare la vittoria al papà di Joao Mario che è morto ieri, è un mio grande amico di Nazionale e all'Inter lo scorso anno, e anche a mia nonna che è morta la scorsa settimane. In queste cose la rivalità viene messa da parte. Bernardeschi mi facilita il lavoro, è un gran calciatore, faccio tutto per aiutare la squadra e questa è la cosa più importante. Adesso testa bassa e pedalare, quando sono arrivato in Italia è la prima cosa che ho imparato".