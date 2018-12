Juve, Cancelo vs Asamoah: destini incrociati sull'asse bianconerazzurro

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Cancelo da una parte, Asamoah dall'altra. Due giocatori che la scorsa estate si sono scambiati le difese e le maglie, attraverso un incrocio di mercato bianconerazzurro: il ghanese dalla Juventus all'Inter per direttissima e a parametro zero, il portoghese passando dal Valencia vista la scelta dei nerazzurri di non riscattarne il cartellino (a 35 milioni). Una doppia operazione trasversale, quindi, che finora ha giovato a entrambi. Asamoah a Milano ha ritrovato fiducia e continuità di rendimento sulla corsia mancina (17 presenze e 1 assist tra campionato e Champions), dopo essere uscito dal giro dei titolatissimi di Allegri. E dopo sei stagioni trionfali in bianconero, il 29enne di Accra si appresta a vivere domani la sua prima da ex contro il suo passato e, probabilmente, a raccogliere il giusto riconoscimento dallo Stadium. Mentre Cancelo, all'ombra della Mole (acquistato poi dalla Juventus a circa 40 milioni), si è consacrato tra i migliori esterni difensivi in circolazione, con l'ambizione di diventare il primo in assoluto. Per lui 14 presenze e 3 assist fra serie A ed Europa, ma ancora a secco di gol esattamente come il ghanese.

CRESCITA COSTANTE - La crescita di Cancelo nelle ultime stagioni è stata costante ed evidente. Dopo due anni al Valencia, il 24enne di Barreiro si è confrontato al meglio con il campionato italiano, in maglia nerazzurra, fino a integrarsi con personalità e qualità nell'idea di calcio di Allegri. Che lo schiera sia a destra sia a sinistra, al netto di limiti difensivi sempre meno marcati. E se lo scorso anno, con i suoi strappi sulle corsie ha contributo in maniera decisiva alla rincorsa Champions dell'Inter, oggi lotta al servizio della Signora con l'obiettivo di finire il percorso verso la coppa dalle grandi orecchie.