© foto di Daniele Buffa/Image Sport

E’ servita una Juventus cannibale per fermare un’ottima Sampdoria. La formazione di Giampaolo aveva trovato il 2-2 contro i bianconeri a Torino, al termine di una prestazione di sofferenza ma anche di qualità per una buona parte di gara. Perché la Vecchia Signora era passata in vantaggio dopo 2’, ma gli ospiti sono stati in grado di conquistare terreno e metri di campo fino al pari su rigore di Fabio Quagliarella. Poi, nella ripresa, è servita la riscossa bianconera per permettere agli uomini di Allegri di andare nuovamente avanti. Soltanto il VAR ha impedito ai blucerchiati di portare a casa un punto d’oro, per il morale ma soprattutto per la classifica. Anche se la graduatoria dice che la Samp può lottare senza problemi per conquistare un posto nella prossima Europa League. Sognando, ma forse nemmeno troppo, di lottare fino alla fine per la quarta posizione. Quella che significa Champions. Un sogno che può tramutarsi in splendida realtà qualora Quagliarella - a segno nella nona gara di fila - dovesse continuare ad avere questo rendimento in zona gol.