Juve, capitan Chiellini si esalta a supporto degli Under 23. Da oggi testa all'Atalanta

Nel giorno libero concesso da Sarri per recuperare le energie e riordinare le idee in vista del prossimo match con l’Atalanta, Giorgio Chiellini ha voluto fortemente tenere attiva la modalità “Juventus”. Il capitano bianconero si è presentato allo Stadio Mozzagatta di Alessandria e ha supportato per tutti i novanta minuti dalla tribuna gli Under 23, impegnati nella prima fase nazionale dei play off di Serie C. Ha vissuto la serata nel pieno coinvolgimento di un match che ha visto i bianconeri vittoriosi per 2-0 e qualificati con merito al prossimo turno. Chiellini non era il solo volto noto del club. Come a Cesena, in occasione della finale di Coppa Italia di Serie C, presenti tutti i dirigenti del quartier generale bianconero: da Fabio Paratici, anche lui particolarmente preso dalla gara, a Federico Cherubini, a tutti gli altri.

Da oggi riprendono le attività in prima squadra, alla Continassa. Sarri, che prima della seduta incontrerà i giornalisti, dovrà preparare bene le contromisure all’Atalanta, squadra spigolosa e tra le più in forma in assoluto anche nel post Covid. Torneranno a disposizione Dybala e De Ligt, assenti per squalifica a San Siro. Con molta probabilità Sarri si affiderà nuovamente a quella formazione che a Marassi con il Genoa e nel derby con il Torino aveva dato dimostrazione di rendimento sulla lunghezza dei novanta minuti: vincere e tenere la Lazio a debita distanza, prima dello scontro diretto in programma il prossimo 20 luglio, è l’obiettivo primario in questa fase.