© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La cassazione, si legge su Gazzetta.it, ha respinto il ricorso della Juventus in merito alla revoca dello Scudetto del 2006, assegnato dalla FIGC all'Inter dopo i fatti di Calciopoli. La sentenza delle Sezioni unite della Cassazione è stata pubblicata stamani e pone una pietra tombale su una vicenda iniziata 12 anni fa. In passato già la Corte d'Appello di Roma, accogliendo l'eccezione sollevata dall'Inter, aveva rigettato l'istanza bianconera dichiarando difetto di giurisdizione dei giudici statali.

Ora la Cassazione ha confermato che la controversia rientrava nell'ambito degli organi spostivi, in base al 'principio di autonomia dell'ordinamento sportivo'.