Juve, casting terzini: da Digne a Darmian, i nomi nel mirino

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Juventus prepara il restyling sulle corsie esterne, visto l'addio di Stephan Lichtsteiner e Kwadwo Asamoah durante la prossima estate a parametro zero. Sarà ceduto anche Alex Sandro, in entrata c'è Leonardo Spinazzola dall'Atalanta ma Marotta e Paratici cercano altri due rinforzi. Uno per ogni corsia. Sulla sinistra piace Lucas Digne del Barcellona, club disposto a cedere l'ex Roma recuperando l'investimento fatto due anni fa a 16,5 milioni di euro. Senza dunque chiedere la clausola di 100 milioni di euro. Interessa anche Juan Bernat del Bayern Monaco senza dimenticare Filipe Luís dell'Atletico Madrid, sulla corsia di destra il nome in pole è quello di Matteo Darmian, in uscita dal Manchester United.