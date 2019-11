Juve, cauto ottimismo su Alex Sandro. Matuidi completamente recuperato

Fonte: inviato a Torino

Un possibile recupero di Alex Sandro in ottica Champions passa dal cauto ottimismo che filtra dopo la valutazione dell’infortunio, nella giornata di ieri, da parte dello staff medico della Juventus. Un controllo clinico e radiologico, al rientro dalla Nazionale, ha evidenziato un significativo miglioramento dell’adduttore sinistro: da escludere il ritorno in campo con l’Atalanta sabato, obiettivo Atletico Madrid martedì sera.

Il brasiliano non è l’unico da valutare giorno dopo giorno. Perché Rabiot, che non è andato in Nazionale nel corso della pausa, ha accusato un affaticamento all’adduttore per cui ieri ha svolto differenziato. Al pari di Cristiano Ronaldo. Mentre Pjanic ha svolto parte della seduta d’allenamento di ieri col gruppo, e pare sulla buona strada del completo recupero.

La notizia positiva riguarda Matuidi: ieri il francese si è allenato regolarmente, segno che l’emergenza per la frattura della cartilagine della decima costa si possa ritenere rientrata. Ed è un segnale “salvavita”, questo, che metterà Sarri nelle condizioni di poter scegliere senza patemi tra Atalanta e Atletico Madrid, in quella zona di campo, proprio per le ultime difficoltà di Rabiot.

La sfida di sabato con l’Atalanta è tra le più interessanti della Serie A. Non solo per l’entusiasmo che aleggia intorno alla formazione di Bergamo ormai da qualche stagione, ma per i principi del calcio di Gasperini che contrapposti a quelli di Sarri potrebbero dar vita a una partita di calcio dai lineamenti spettacolari. Poi testa all’Atletico: con l’obiettivo primo posto nel girone di Champions.