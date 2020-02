Juve, cena-confronto tra Agnelli, Sarri e Paratici per risolvere i problemi

Non è certo una crisi, visto il primo posto in classifica, ma la Juventus non sta attraversando uno dei suoi momenti migliori degli ultimi anni e nella serata di ieri il presidente bianconero Andrea Agnelli e il tecnico Maurizio Sarri si sono ritrovati a cena per discutere di cosa non sta andando per il verso giusto. Con loro anche il direttore sportivo Fabio Paratici, arrivato poco dopo. Nel menù le insicurezze della difesa, la mancanza di motivazioni e un gioco che c'è e non c'è, con i tre che hanno cercato di chiarire una situazione che non va come dovrebbe, sia in campo che nello spogliatoio. Come riportato da La Stampa nelle prossime tre settimane la Juve si giocherà gran parte della stagione, a cominciare da giovedì con l'andata della semifinale di Coppa Italia contro il Milan, passando per mercoledì 26 quando tornerà la Champions e per finire con il derby d'Italia del 1 marzo contro l'Inter. Dopo il ko di Verona la Vecchia Signora deve evitare nuovi passi falsi.