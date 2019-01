Juve, chance per Bernardeschi. Svolta mercato: Darmian è più vicino

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Non gioca titolare in campionato dalla trasferta di Empoli del 27 ottobre, Federico Bernardeschi. E stasera contro il Chievo avrà quasi certamente una chance dal primo minuto, probabilmente nel tridente al fianco di Ronaldo e Dybala. "Se partiamo con i due in mezzo, giocheranno Bernardeschi e Douglas Costa insieme. Se si gioca in tre, invece, ne giocherà uno dei due" le parole di Massimiliano Allegri presentando la sfida contro i clivensi. E tutti gli indizi vanno verso l'ex viola, che dopo un buon avvio di stagione si è perso tra infortuni e un rendimento al di sotto delle premesse. Dalla gara del Castellani, il 33 bianconero ha messo in fila solo due partite da titolare ma nelle coppe: contro lo Young Boys in Champions League e con il Bologna Coppa Italia, prestazione impreziosita dal gol.

CAMPO E MERCATO - "Khedira sta bene, sarà il nostro acquisto più importante di gennaio" ha poi detto il tecnico bianconero. Che sul mercato 'vero' e su Leonardo Spinazzola è stato meno esplicito: "Andrà via se arriva un sostituto, è da Juve ma ha bisogno di giocare tante partite". Intanto il Bologna aspetta, e insieme a lui il Manchester United. Quel sostituto, infatti, prende infatti il nome di Matteo Darmian: per l'esterno 29enne, Fabio Paratici sta pensando a un accordo con la formula del prestito oneroso, circa 4 milioni, con diritto di riscatto. Un lungo corteggiamento, quello della Signora nei confronti dell'ex granata, che potrebbe presto avere un lieto fine.