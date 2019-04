Juve, che bel Ramsey. Il gallese trascina l'Arsenal verso la Champions

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nonostante sia ufficialmente un giocatore della Juventus dal 1° luglio, nonostante il suo addio sia certificato da gennaio, Aaron Ramsey continua a giocare e fare la differenza all'Arsenal. Il gallese in questo 2019 ha segnato già 3 reti, l'ultima ieri sera nel Monday Night che ha dato il terzo posto all'Arsenal, scavalcando gli arcirivali del Tottenham e contribuendo al possibile ritorno in Champions League dei Gunners, prima di prendere la strada dell'Italia.

Rendimento tutt'altro che scontato, visto quanto sta accadendo con Adrien Rabiot, che da dicembre non è più convocato dal Paris Saint-Germain.

"Mancherai" scrivono i giornali inglesi oggi. I numeri fotografano il suo apporto ieri sera: 70 palloni toccati, 56 passaggi, 10 palloni recuperati. Più il gol segnato. Tutto questo nel primo tempo. "Posso solo dire che Aaron continua e continuerà ad aiutarci perché abbiamo bisogno di fare qualcosa di importante in questa stagione. Può essere il protagonista". Una buona notizia, inoltre, per i tifosi dell'Arsenal e della stessa Juventus: il giocatore ha abbandonato il campo per crampi e non per infortunio e sarà disponibile già per il prossimo incontro contro l'Everton.