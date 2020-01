Emre Can e la Juventus si separano. Il centrocampista tedesco, scartato da Maurizio Sarri e dalla società (e non inserito nella lista Champions per la fase a gironi), si appresta a cominciare una nuova avventura con la maglia del Borussia Dortmund.

Plusvalenza e Pogba - Un grosso affare per la Juventus, che lo aveva preso a parametro zero dopo la scadenza del contratto con il Liverpool e che guadagnerà circa 30 milioni da questa cessione: 1 per il prestito oneroso, 26 di obbligo di riscatto e tre di bonus. Il sostituto, riporta Tuttosport, arriverà in estate: Paratici tenterà il tutto per tutto per riportare Pogba in bianconero.