Juve, che serata al Camp Nou! Vittoria netta, primo posto del girone e dominio del campo

vedi letture

È il primo grande colpo della stagione per la Vecchia Signora, è la prima grande vittoria da allenatore per Andrea Pirlo. La Juventus espugna il Camp Nou con un netto 3-0 netto che non lascia spazio a dubbi e incertezze. Caratteriali, sulla prestazione e sulla qualificazione al turno successivo. Che era già ampiamente in cassaforte, ma che dopo lo splendido trionfo di ieri sera si trasforma da secondo a primo posto del girone con il sorteggio di Nyon del prossimo 14 dicembre che presenterà dunque avversari, sulla carta, sicuramente meno blasonati. Un’impresa l’ha definita il capitano di ieri sera Leonardo Bonucci, e si fa fatica a dargli torto: il Barcellona non perdeva infatti sul rettangolo verde di casa nella massima competizione europea dal maggio del 2013 contro il Bayern Monaco. Sette anni più tardi è la Juventus di Andrea Pirlo, alla panchina numero sei in Champions League, a ribaltare i blaugrana con lo stesso risultato. E Madama diventa così anche il primo club italiano a realizzare tre reti al Camp Nou in un giorno che rimarrà per sempre nella storia del club.

NON SOLO LA SERATA DI RONALDO - Era la serata dell’eterno duello fra Cristiano Ronaldo e Leo Messi. Lo è stata e la battaglia di Barcellona ha visto vincitore l’asso portoghese che con una doppietta, e i primi gol contro i catalani in Champions League, ha trascinato i compagni al trionfo. Freddo dal dischetto, lucido nelle scelte e disponibile al sacrificio come nell’emblematico recupero palla nell’area di rigore bianconera proprio sulla Pulce argentina. É stata la vittoria di Ronaldo ma anche dei movimenti perfetti di McKennie, come in occasione della splendida mezza rovesciata che non ha lasciato scampo a Ter Stegen, della fisicità di De Ligt e dell’eterno Gigi Buffon che con le sue parate ha mantenuto inviolata la porta nella sfida con quel Messi con il quale s’è abbracciato, ha scambiato battute e poi, a fine gara, la maglia. “È stata una partita perfetta sotto tutti i punti di vista, l’atteggiamento iniziale era diverso. Deve dare continuità e consapevolezza. Io non ne avevo bisogno, era la squadra che doveva prendere coraggio, sapere che sono dei giocatori forti. Quando entri con questa voglia i risultati arrivano”, così ha commentato nell’immediato post partita un sorridente e soddisfatto Andrea Pirlo.

La Juve si qualifica agli ottavi di finale di Champions League da prima del girone, con le munizioni piene delle proprie punte di diamante (Ronaldo quattro gol in quattro presenze, Morata sei in sei) e con il pieno in termini di autostima e di consapevolezza dei propri mezzi.