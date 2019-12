Juve, che stacco di CR7! Nel 2-1 alla Samp Ronaldo è arrivato a 2,56 metri

© foto di www.imagephotoagency.it

L'incredibile volo di Cristiano Ronaldo. Siamo abituati ai numeri strabilianti del portoghese, uno specialista dello stacco aereo, ma impressionano sempre. Secondo Sky, in occasione del gol del 2-1 alla Sampdoria, l'attaccante della Juventus è arrivato all'altezza di 2,56 metri, rimanendo in aria per quasi un secondo. Marziano.