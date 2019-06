© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Alla fine dei conti, dopo tanto parlare, il cambio potrebbe essere secco: Maurizio Sarri alla Juventus e Massimiliano Allegri al Chelsea. Stando a quanto riferito dal Daily Star, infatti, se a quanto pare il tecnico di Figline Valdarno si sta avvicinando sempre più alla Vecchia Signora, le ultime voci vedono l’allenatore livornese il favorito per la panchina Blue, tanto che quest’ultimo ne avrebbe già parlato con qualcuno dei suoi collaboratori. In Inghilterra comunque non scartano anche altre possibilità per sostituire eventualmente Sarri, a cominciare da Lampard.