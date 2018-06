Juve, Chelsea su Higuain: contatto dei Blues col fratello Nicolas

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Chelsea al lavoro per arrivare a Gonzalo Higuain: secondo quanto riferito da Sportitalia, il fratello del Pipita, Nicolas, avrebbe avuto un contatto col club inglese. Che, prima di scegliere l'allenatore (Marina Granovskaia è al momento in Russia per decidere con Abramovich), lavora comunque per il centravanti argentino della Juventus.