Juve chiama Manchester: week end decisivo per il doppio scambio

Sarà un week end decisivo. L’ennesimo di intenso lavoro in questa estate bianconera, e con filo diretto in Inghilterra. A tenere banco il doppio scambio Lukaku-Dybala e Cancelo-Danilo, con tanto di conguaglio economico che sorride certamente a Paratici. Il nodo più complesso resta quello di Dybala: la Joya anche ieri, per il secondo giorno consecutivo, è rimasto a casa, a Torino, e nel tardo pomeriggio si è fatto vedere in allenamento attraverso i social.

Resta in attesa di sviluppi circa il suo futuro, anche se molto dipende dalla sua scelta: Juve e Manchester United hanno l’accordo su tutto, e i Red Devils gli mettono sul tavolo un contratto convincente. Adesso è il numero dieci bianconero a dover fare un passo in avanti, senza scadere in atteggiamenti poco congrui alla sua storia sotto la Mole.

La volontà di tutte le parti sedute al tavolo della trattativa sarebbe quella di non andare oltre le prossime quarantott’ore, giovedì il termine ultimo del mercato inglese. L’ok di Dybala scatenerebbe un effetto domino: Lukaku ha già trovato l’accordo totale con la Juve, Mandzukic seguirebbe la Joya con un’operazione slegata ma conseguente alla principale.

Più spediti i lavori nell’altro tavolo della trattativa in corso: Juve e Manchester City trattano il passaggio di Cancelo in Premier, i bianconeri adesso aprono per Danilo come contropartita al fine di abbassare la parte economica a suo favore. I bianconeri vogliono ottenere dalla cessione del portoghese una cifra che oscilla tra i 55 e 60 milioni, l’intoppo sta nella valutazione del City per Danilo: 30 milioni, almeno dieci in più rispetto a quelli per cui la Juve sarebbe disposta a chiudere. La sensazione, però, è che si possa trovare un’intesa inserendo una serie di bonus legati al raggiungimento di determinati obiettivi.

Ad inizio della prossima settimana dovrebbe sbloccarsi anche la cessione di Khedira: la Juve potrebbe pagare una buonuscita, prima del trasferimento del centrocampista tedesco all’Arsenal. L’arrivo di un esterno basso, invece, darebbe il via al prestito al Cagliari di Luca Pellegrini, particolarmente estasiato dai suoi primi giorni alla Continassa con Cristiano Ronaldo e compagnia.