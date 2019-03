© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nella sezione dello Juventus Museum dedicata ai bianconeri “pluricentenari”, da oggi c’è una maglia in più, quella che Giorgio Chiellini ha indossato nella notte della grande rimonta contro l’Atletico Madrid. In quella partita il capitano della Juventus ha tagliato il traguardo delle 500 presenze, un'emozione che lo stesso difensore ricorda così a Juventus Tv: "Sono state 500 presenze nelle quali ho vissuto tantissime emozioni e avuto l’onore di giocare con grandissimi campioni. Ho tagliato il traguardo in una serata speciale per tutti noi. Adesso sono passate due settimane, abbiamo fatto sedimentare quello che è successo e siamo pronti per questi ultimi due mesi".