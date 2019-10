© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Durante la sua lunga intervista a JTV Giorgio Chiellini ha risposto anche ad una domanda sulla sua lunga permanenza in bianconero (dal 2005 in maniera continuativa, ndr): "Non ho giocato in tanti club e sono fortunato perché sarò bravo, ma stare qui 15 stagioni non è facile. Ci vuole la fortuna di trovare un ambiente che ti permette di stare 15 anni in un posto e crescere anno dopo anno in una società ambiziosa e sempre al vertice. Se sei al meglio non cerchi altro".