© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il capitano della Juventus, Giorgio Chiellini, ha parlato ai microfoni di Sky Sport affrontando anche l'argomento relativo al rientro in gruppo di Andrea Barzagli: "Sono contento che sia tornato a disposizione, negli ultimi mesi potrà darci tanto aiuto. Parliamo di una persona importante sia dentro che fuori dal campo, è uno dei migliori difensori che abbia mai visto. Io capitano? Sono solo un ingranaggio di questo gruppo, ci sono molti capitani in squadra e non potrò mai avere il carattere di Buffon o di Barzagli. Il nostro spogliatoio è molto unito, forse mai come quest'anno".