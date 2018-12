Juve, Chiellini: "Bravi nel finale: Ronaldo è un giocatore decisivo"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Giorgio Chiellini ha parlato in mixed zone dopo il pari con l'Atalanta. Ecco quanto raccolto da Tuttojuve.com: Siete partiti benissimo, sembrava tutto facile, però a quel punto c'è stata la reazione da capolista, grazie all'ingresso di Ronaldo. "Nessuno di noi ha mai pensato che sarebbe stata una partita facile, neanche dopo l'1-0, neanche dopo la traversa, perchè conosciamo l'Atalanta, ancor più in questo stadio. Avevamo le antenne ben dritte, ma loro sono una squadra che ti impegna fisicamente, sono sempre pericolosi. Con un po' di fortuna in più potevamo chiudere in vantaggio il primo tempo, anche sul 2-1. Anche perchè 2-3 situazioni le avevamo create e non siamo stati bravi a finalizzarle. Quando tutto sembrava ormai perso o comunque nella direzione sbagliata, con il rosso e il gol del 2-1, siamo riusciti sia ad avere una reazione d'orgoglio, ma anche ad avere tanta lucidità, a non forzare la situazione, a non allungarci, a dare tutti qualcosa in più sapendo che mancava ancora mezz'ora. Poi è chiaro che Cristiano è un giocatore decisivo. E' stato un punto guadagnato più che due punti persi".