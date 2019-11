Juve, Chiellini conta i giorni per il rientro a marzo. CR7 rivede i compagni

Fonte: inviato a Torino

E' l'anno buono per la Champions? "Le speranze ce l'abbiamo sempre visto che ci siamo andati vicino. Speriamo di arrivare in Primavera nelle migliori condizioni possibili che è quello che serve". In casa Juventus non è un tabù. Se ne parla, di quella coppa dalle grandi orecchie che manca da un tanti anni, con la consapevolezza di chi sa bene di avere il potenziale per ambirla fino alla fine. E così Giorgio Chiellini, ancora alle prese con il recupero dall’infortunio, sa bene quando servirà il suo contributo.

“Penso che tra febbraio e marzo potrò tornare in campo ma manca ancora tanto purtroppo – spiega il capitano bianconero, che interviene telefonicamente alla serata di Gala del "Premio Maestrelli" a Montecatini -. I miei compagni stanno andando benissimo anche senza di me ma spero di tornare in Primavera per aiutarli a dare il massimo come stanno facendo". A quel punto sarà anche una Juve integralmente in formato sarriana: "Alla fine, dopo tanti anni con Allegri, qualunque allenatore sarebbe stato diverso. I risultati sono dalla nostra parte. Ci vorrà pazienza per vedere le idee del mister ma l'importante, nel frattempo, era fare punti e i miei compagni stanno seguendo questa strada".

Oggi alla Continassa è prevista la ripresa degli allenamenti. Con buona parte dei nazionali che rientreranno a scaglioni per lavorare in vista del match di sabato contro l’Atalanta. Un’altra sfida complessa, che metterà a dura prova i bianconeri. La ripresa sarà anche il primo faccia a faccia tra Cristiano Ronaldo e lo spogliatoio, dopo l’inconsueta uscita di scena con il Milan. Il fuoriclasse portoghese, che ha già spiegato ampiamente di aver compreso la scelta di Sarri circa la sostituzione, è probabile che riservi ai compagni un momento informale utile a rinsaldare ancora di più quel concetto espresso qualche settimana fa in conferenza stampa: “Il pallone d’oro? Non sono importanti i premi individuali, bensì quelli di squadra. E nella Juventus siamo una grande squadra”.