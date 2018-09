Juve, Chiellini: "Costa sa di aver sbagliato. Speriamo ci aiuti domani"

Fonte: Inviato a Valencia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Giorgio Chiellini e il ruolo di capitano della Juventus. Delicato, anche per la gestione del caso Douglas Costa. Ne ha parlato, in conferenza stampa da Valencia, proprio il difensore bianconero: “Non gli ho parlato da capitano di sicuro. Da parte nostra c'è solo vicinanza, in questo anno che è stato con noi si è sempre comportato bene. Sa di aver sbagliato, ha chiesto scusa e pagherà ma non va crocifisso. Sicuramente ha fatto una cosa sbagliata, però tutti noi abbiamo sbagliato. Lui ha capito e speriamo che ci possa dare una mano in campo in questo mese in Champions. È un ragazzo d'oro che ha perso la testa".