Juve, Chiellini: "CR7 si esalta in certe gare. Limitiamolo collettivamente"

Fonte: dall'inviato a Torino

Durante l'odierna conferenza stampa il difensore della Juventus Giorgio Chiellini ha parlato di come provare a limitare Cristiano Ronaldo: "Sono tante le squadre che hanno subito gol da lui... Cercheremo di contenerlo, anche se il Real non è solo Ronaldo. Lui però riesce ad esaltarsi in queste sfide, solo con un lavoro collettivo si può concedere poco a una squadra come il Real. Ovviamente servirà anche fortuna, il passaggio di un turno di Champions si gioca sui dettagli e la differenza fra vincere e perdere è molto sottile".