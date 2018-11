Juve, Chiellini: "Dicembre affascinante. Ora prendiamoci primo posto"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il capitano della Juventus Giorgio Chiellini è intervenuto ai microfoni di JTV dopo la vittoria per 1-0 col Valencia. Tuttojuve.com ha ripreso le sue parole:

Partita non semplice...

"Sapevamo che la partita sarebbe stata difficile, archiviamo il passaggio del turno che è la cosa più importante. Abbiamo fatto un primo tempo dove per la troppa voglia di vincere subito ci siamo esposti un po' troppo alle loro ripartenze. Il secondo tempo è stato molto più lucido, chiudevamo le azioni, eravamo più corti, abbiamo fatto un'ottima partita e raggiunto questo primo obiettivo stagionale. Adesso abbiamo un mese di dicembre molto bello, molto affascinante, avremo molte partite di campionato importanti e lo affrontiamo con lo slancio giusto perché questo passaggio era davvero importante".

Avete trovato di fronte una squadra che ha saputo difendersi.

"Il Valencia è un'ottima squadra, con giocatori molto veloci che negli spazi ti possono fare male da un momento all'altro. Nelle ultime dieci partite ha perso solo una volta, quindi non è un caso. E' una squadra cresciuta molto rispetto all'andata a settembre. Siamo contenti, dobbiamo crescere, ma l'atteggiamento di oggi di tutta la squadra, attaccanti in primis, è stato quello giusto, quindi siamo molto soddisfatti".

Tu sei stato monumentale. Agganci Pessotto come numero di presenze in Champions.

"Sono vecchio, è tanto che sono qui, solo quello. Non pensiamo agli obiettivi singoli, ma a quelli di squadra. Il passaggio del turno era una tappa fondamentale per la nostra stagione, quindi ora archiviamo a Champions fino a febbraio, ci giocheremo il primo posto in Svizzera, andremo a prenderlo in tutti i modi, ma era importante chiudere questa prima fase".