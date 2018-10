Juve, Chiellini dopo la vittoria: "Bravi a non dare riferimenti"

Risultato finale: Manchester Utd-Juventus 0-1

Giorgio Chiellini, difensore della Juventus, ha parlato cosi ai microfoni di Sky Sport: "Abbiamo fatto un gran primo tempo, siamo stati bravi a muoverci e non dare riferimenti. C'è stato quasi rammarico per aver finito solo 1-0, nel secondo tempo siamo stati forse troppo statici, siamo stati bravi in due-tre situazioni a salvare la situazione. Dopo il Genoa bisognava riattaccare la testa dopo la sosta della nazionali, riprendere il filo non è mai semplice".