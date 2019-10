Juve, Chiellini: "Dura marcare Ibra o CR7. Ma anche laurearsi lo è"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il capitano della Juventus Giorgio Chiellini è uno dei pochi calciatori a potersi definire dottore, dall'alto della sua laurea in Business administration. Nel corso della sua intervista a JTV il difensore ha parlato anche del suo percorso di studi: "Non è facile marcare Ibra, Cristiano quando è stato avversario, Cavani e così via, però lo studio non è semplice. Perché alla tensione delle partite sei abituato, all'esame hai una doppia responsabilità. Prima di tutto passarlo, poi per la figura che sei devi stare un po' più attento. Io sono sempre andato con un mese in più di preparazione. Mi preparavo, poi passavo un altro mese a ripassare per essere assolutamente sicuro. Non avrei mai accettato di fare figure barbine dove passi per un capello. Sono sempre andato sicuro di passare bene, poi potevo prendere 21, 25 o 30, ma non sono andato mai a provare. Ti giochi anche la credibilità dentro l'ateneo. All'inizio ci sarà stato sicuramente un po' di scetticismo ed è normale sia così, però piano piano sono riuscito a superare questo perché ogni volta che andavo ero preparato e affrontavo gli esami con massima serietà. Ho avuto un tutor che mi ha seguito, messo a disposizione dell'università per il programma di studio e per indirizzarmi sugli esami. Perché alcuni hanno bisogno di più tempo, altri non sono semplici e serve qualche lezione in più".