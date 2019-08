Juve, Chiellini: "Dybala? Panchina top, nessuno è felice se non gioca"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Giorgio Chiellini, difensore e capitano della Juventus, ha commentato la vittoria sul Parma ai microfoni di Sky Sport: “Io partirei dalla cosa più importante, cioè che non abbiamo preso gol dopo un precampionato così così e un finale di campionato scorso dove avevamo un po’ staccato. Oggi non era facile, il Parma in casa è pericoloso. Siamo riusciti a fare una partita compatta e nel primo tempo meritavamo di stare almeno 2-0. Juve cantiere? Quando inizi la stagione non è mai facile, quando cambi l’allenatore alcuni principi sono diversi, non migliori ma semplicemente diversi. Dobbiamo migliorare e dobbiamo farlo vincendo, oggi ci siamo riusciti. Piano piano faremo sempre più quello che ci chiede il mister e con l’aumento della condizione sicuramente sarà più facile”.

Sull’assenza di Sarri: “È un’assenza relativa quella di oggi, paghiamo di più l’assenza in settimana. La partita tra virgolette è la corsa più semplice, ma in settimana la squadra si è allenata con grande partecipazione. Sicuramente ci siamo detti in questi giorni che l’importante è crescere vincendo, è nel dna della squadra e non si deve perdere”.

Su Dybala: “Paulo si è sempre allenato molto bene. La nostra panchina ha grandissimi calciatori, nessuno è contento chiaramente quando non gioca. Il gruppo deve andare nella stessa direzione, bisogna dare il massimo anche quando non si gioca e sicuramente questo Paulo lo sa bene”.

Sulla nuova Juventus: “Sicuramente è un po’ presto per trovare aggettivi. Abbiamo cercato di alzare l’asticella e di snaturare un po’ il nostro dna, anche se la squadra va sempre avanti con il lavoro quotidiano. Sono cambiate tante facce alla Continassa, è cambiato il modo di allenarsi, ma lo facciamo con entusiasmo. C’è voglia di integrarsi perché l’obiettivo comune è di vincere, poi il modo di arrivarci può cambiare ma ciò che conta è il risultato”.

Sul Napoli: “Adesso vado a Livorno che domani c’è il battesimo di mia figlia che è più importante, il risultato poi lo vedrò. Penseremo al Napoli da lunedì, domani dobbiamo staccare perché abbiamo speso tanto oggi”.