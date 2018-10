Juve, Chiellini e Barzagli fuori: Bonucci torna capitano

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Leonardo Bonucci torna capitano della Juventus: con Giorgio Chiellini in panchina, la fascia torna sul braccio dell'ex capitano del Milan. Non succedeva dal maggio 2017, derby contro il Torino finito 1-1. Già in questa stagione, era capitato che Chiellini e Barzagli non giocasse, con Bonucci in campo: in quell'occasione, però, la fascia era finita sul braccio di Khedira.