Juve, Chiellini e il futuro: ancora un anno per la Champions, poi il passaggio dietro la scrivania?

La Gazzetta dello Sport analizza nello specifico i vari protagonisti del non scudetto consecutivo della Juventus. Il mirino viene puntato anche su capitan Giorgio Chiellini, l'unico della rosa che ha messo lo zampino in tutti gli ultimi 9 anni di successi. Anche per lui ora resta il sogno Champions da realizzare: ci proverà quest'anno, passando per la difficile rimonta col Lione, ma pure il prossimo anno. Secondo il quotidiano infatti per il ruolo dietro la scrivania c'è ancora tempo, il prossimo anno Chiellini sarà in campo e avrà un'ultima chance di vincere la massima competizione europea. E magari di festeggiare anche il decimo scudetto consecutivo. Poi, fra due stagioni, potrebbe davvero iniziare una nuova carriere dirigenziale.