Juve, Chiellini e il pericolo Higuain: "Dovremo tenerlo fuori dalla partita"

Giorgio Chiellini ritrova, da avversario, Gonzalo Higuain. In conferenza stampa, il capitano della Juventus ha parlato anche dell'ex compagno, oggi al centro del mercato del Milan: "Anzitutto, è un grande attaccante e un grandissimo giocatore a 360°. Aiuta la squadra a giocare bene a calcio e può essere letale, me lo aspetto voglioso. Dovremo essere bravi noi a spegnerlo, a tenerlo freddo, è un giocatore che vive di entusiasmo. Se comincia a creare occasioni può diventare devastante: se riusciamo a non farlo entrare in partita e a tenerlo lontano dal gioco per noi sarà meglio. Poi queste partite si decidono sugli episodi, la testa conterà ancora di più".

Averlo marcato per due anni in allenamento può essere un vantaggio?

"È un vantaggio per entrambi, io conosco lui e lui conosce me. C'è un affetto speciale per Gonzalo: per due anni è stato fondamentale nello spogliatoio, ci sentiamo ancora e lo portiamo dentro di noi. Poi nella partita ognuno fa il suo, ma lui è un 9 atipico per generosità ed è anche una persona buona".