Nella sua intervista rilasciata a Sky Sport il capitano della Juventus, Giorgio Chiellini, ha parlato anche di Lorenzo Insigne, in vista della sfida di domenica contro il Napoli: "Abbiamo un bel rapporto, a prescindere da quello che succede in campo ma in Nazionale siamo tutti molto bravi a lasciar fuori le rivalità che abbiamo nei club. Lorenzo è cresciuto molto dal punto di vista mentale, è diventato un giocatore più decisivo e completo rispetto a quello che ha messo piede per la prima volta in Nazionale. Il futuro azzurro è sui, di Verratti e dei giovani che stanno crescendo adesso. Speriamo che ci facciano tornare a gioire davvero".