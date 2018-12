© foto di www.imagephotoagency.it

Giorgio Chiellini, difensore della Juve, ha parlato a Sky Sport: "Gol? Cerco di fare il mio, ma penso sempre prima alla squadra. Era una trasferta difficile, la Fiorentina in casa è una schiacci-asassi, ma siamo partiti bene e in spazio aperto abbiamo preso possesso della partita ma abbiamo avuto anche l'umiltà di difenderci. Siamo reduci da tre trasferte difficili, ma guardare la classifica ora è inutile. A fine mese si farà un bilancio del girone d'andata, come ha detto Ancelotti. Noi pensiamo partita dopo partita. Venerdì ci sarà una partita bellissima e sarà molto difficile".