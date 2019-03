Juve, Chiellini: “L’esultanza di Simeone? Non ci curiamo degli altri”

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Juventus torna in campo per ribaltare il 2-0 di Madrid, ma non per rinfacciare qualcosa a Simeone. L’esultanza del tecnico dell’Atletico, assicura Giorgio Chiellini, non ha colpito “lo spogliatoio bianconero: “Ognuno reagisce come vuole. Noi vogliamo gioire domani, ma non in faccia a Simeone, bensì per noi stessi. I nostri obiettivi sono talmente importanti che non ci curiamo neanche di quello che fanno gli altri".