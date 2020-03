Juve-Chiellini, manca solo la firma per il rinnovo. Con lo stop sarebbe il minimo storico

vedi letture

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport dedica spazio alla BBC della Juventus, sottolineando come Buffon, Bonucci e Chiellini siano stati, insieme a Barzagli, la spina dorsale della Juventus del vecchio decennio, quella che da Conte ad Allegri ha costruito il ciclo unico degli otto scudetti di fila. E tutti - ancora oggi - hanno validi motivi per guardare al futuro.

Un motivo in più per andare avanti, ce l'ha anche Giorgio Chiellini, in scadenza a giugno 2020 (ma per il prolungamento è già tutto fatto, manca solo la firma): l’infortunio al crociato gli ha tolto 6 mesi ed era appena rientrato quando tutto si è fermato. Se si chiudesse qui, per il difensore sarebbe il minimo storico in 15 anni di onorata carriera in bianconero: 3 presenze e un gol.