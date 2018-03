Juve, Chiellini non preoccupa: può farcela per il Real

Dal corrispondente a Torino

Sospiro di sollievo. Perché sembra meno grave del previsto, l'infortunio che ha costretto Giorgio Chiellini a lasciare anzitempo il campo del Mazza, rinunciando alle due amichevoli con la Nazionale contro Argentina e Inghilterra. Il problema muscolare ai flessori della coscia destra accusato dal Chiello sembra meno grave del previsto. In merito, il comunicato del club aggiorna e rasserena: "Chiellini è stato sottoposto ad accertamenti strumentali per il risentimento muscolare ai flessori della coscia destra accusato nel corso della gara con la Spal e per il quale ha lasciato nella giornata di ieri il ritiro della Nazionale Italiana. Ne è emersa una situazione di entità non grave che tuttavia necessita di monitoraggio quotidiano. Il calciatore ha già iniziato le cure fisioterapiche e verrà rivalutato la prossima settimana".

CHIELLO E SANDRO – Con le dovute cautele del caso, stridendo i denti il centrale bianconero dovrebbe saltare solamente la sfida contro il Milan, scendendo regolarmente in campo nell'andata dei quarti di Champions con il Real Madrid, in programma allo Stadium il prossimo 3 aprile. Nelle ultime ore, però, la difesa della Juventus perde un'altra pedine fondamentale: in infermeria, infatti, ci è finito Alex Sandro, fermatosi durante l'allenamento con la maglia della nazionale brasiliana dopo aver avvertito un dolore alla coscia destra. L'ex Porto ha lasciato il ritiro del Brasile per raggiungere Vinovo, dove svolgerà gli esami che andranno a delineare diagnosi e relativi tempi di recupero. Con la speranza che Allegri possa contare sulla retroguardia al completo, un reparto capace in campionato di incassare una sola rete nelle ultime dieci partite.