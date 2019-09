© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nel match contro il Napoli Giorgio Chiellini, malgrado il suo grave infortunio, s'è presentato in panchina all'Allianz Stadium. Non era chiaramente a disposizione di Maurizio Sarri, ma da capitano della Juventus ha voluto far sentire la sua vicinanza. E, come riporta Tuttosport, la scena dovrebbe ripetersi più volte nel corso della stagione. Il difensore, infatti, avrebbe intenzione di andare sempre in panca nelle partite interne, in attesa di recuperare dal guaio fisico. E non è escluso che lo faccia anche in qualche trasferta.