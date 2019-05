© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dopo il derby della Mole pareggiato per 1-1, il difensore della Juventus Giorgio Chiellini ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Questa squadra ha un'anima e ha cuore. Lo ha dimostrato in queste due partite dove magari non siamo partiti benissimo. Fino alla fine vogliamo dimostrare di essere i più forti, di meritare questo scudetto e di avere uno slancio positivo per la prossima stagione. Non andiamo in gita da nessuna parte e queste due partite ne sono la dimostrazione. E' chiaro che senza l'assillo dei tre punti qualcosa perdiamo nei particolari ma abbiamo gli attributi oltre a giocatori di grande qualità".

Bel derby.

"Il Torino quest'anno in trasferta ha perso solo una partita a Roma che grida vendetta. E' una squadra fisica di grande impatto come all'andata. Oggi ci è mancato qualche dettaglio poi l'abbiamo ripresa e credo che il pareggio è il riscatto più giusto".

Ronaldo ha staccato Messi a quota 601 reti. Ve ne ha parlato nello spogliatoio?

"Non ne ha parlato. Noi siamo fortunati di giocare con Cristiano e vivere in quest'epoca di due fuoriclasse. Sono un po' paragonabili a Federer e Nadal. Un giorno può essere il più forte del mondo Cristiano e un altro giorno Messi ma la verità è che sono due extraterrestri che fanno un altro sport rispetto a noi".