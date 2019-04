© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ultime di formazione sulla Juve in vista del Milan. "Chiellini sarà fuori domani -ha spiegato Massimiliano Allegri, tecnico bianconero, in conferenza stampa-, poi fino a mercoledì ci sono quattro giorni, siamo in una buona condizione e devo valutare. Nei 90' ci sarà spazio per tutti, anche per le sostituzioni". Non sarà invece della partita Cristiano Ronaldo che non sarà convocato. Qui tutte le altre dichiarazioni di Massimiliano Allegri alla vigilia della gara contro il Milan.