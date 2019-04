Juve, Chiellini: "Scriviamo pagine di storia, vinto un campionato straordinario"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Ha parlato così Giorgio Chiellini, difensore della Juventus, ai microfoni di Dazn a margine della festa Scudetto bianconera. "Per me la Juventus è una famiglia, sento questi colori dentro di me. E' stata una settimana con una grande delusione, è il momento di festeggiare dopo un campionato straordinario perchè chiudere lo Scudetto con cinque giornate d'anticipo è merito nostro. Stiamo scrivendo della pagine di storie, ripartiremo poi a luglio con l'obiettivo di vincere qualunque trofeo. La Champions è una competizione che si decide con un episodio, questa società e questa squadra sta crescendo anno dopo anno. Questo è l'unico modo per arrivare ai risultati, non ci rimane che continuare a lavorare. Ronaldo? E' entrato in questo spogliatoio con grande umiltà, vivere accanto a lui ti permette di carpire grandi segreti. Ti fa capire come si arriva a certi livelli, vive il calcio con una dedizione totale. E' una pietra miliare anche per la prossima stagione, sta dimostrando a tutti di essere il migliore. Barzagli merita qualche parola speciale, invecchiando è migliorato ed è stato un pò sottovaluto a livello mondiale perchè ha fatto cose straordinarie. Quando gioca quasi non ti rendi conti perchè fa sembrare tutto semplice, si merita una festa speciale".