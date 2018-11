Juve, Chiellini: "Se vogliamo andare a Madrid non possiamo giocare così"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Giorgio Chiellini, difensore e capitano della Juventus, ha commentato così la sconfitta per 2-1 in casa contro il Manchester United ai microfoni di Sky Sport: "Tante occasioni per chiuderla, questo match ci deve servire da insegnamento. Se vogliamo arrivare a Madrid a giugno, non dobbiamo commettere questi errori. Alla fine non siamo stati bravi e attenti a vincere una partita che avremmo meritato di portare a casa. Sconfitta indolore? Si poteva archiviare il discorso qualificazione, ce lo siamo complicati da soli. Dobbiamo migliorare, abbassiamo le ali e torniamo a lavorare. Erano due-tre partite che avevamo in canna una cosa del genere ed oggi è andata così. E' un'analisi lucida, meglio perdere ora che a maggio".