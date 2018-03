Juve, Chiellini: "Settimana dura. Prossime due gare fondamentali"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il difensore della Juventus Giorgio Chiellini ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Siamo sempre dietro al Napoli, speriamo di essere in testa già domenica per qualche ore, poi si vedrà. Sarà una settimana dura visto che affrontiamo due squadre molto fisiche. Mercoledì sera abbiamo festeggiato, ieri è stata una giornata difficile per la maggior parte del gruppo e le prossime due gare saranno molto importanti per la stagione".