Juve, Chiellini si gode la vittoria sui social: "Prestazione straordinaria"

vedi letture

Ai box per l’ennesimo infortunio, Giorgio Chiellini si gode la vittoria della sua Juventus in casa del Barcellona: “Una prestazione straordinaria - scrive il capitano bianconero via Twitter - per conquistare il primo posto! E una Grande, Grandissima vittoria!!! Avanti così”.