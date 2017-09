Juve, Chiellini sul recupero verso il Barça: "Sì, c'è speranza"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Queste le parole di Giorgio Chiellini rilasciate a Sky Sport dopo le visite al J Medical. "Come sono andate le visite? Bene, tutto a posto. Vediamo nei prossimi giorni per il rientro. Speranza per il Barcellona? Sì. Un messaggio ai compagni in vista della Spagna? Soffrirò con loro stasera".