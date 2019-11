© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il capitano della Juventus, Giorgio Chiellini, fermo ai box per la rottura del legamento crociato del ginocchio, ha riposto ai piccoli tifosi di Junior Reporter su Juventus TV: "Da piccolo ero tifoso del Milan purtroppo, poi sono migliorato e diventato più intelligente. Il mio giocatore preferito era Maldini e mio fratello gemello tifava Juve: per questo non potevo essere per la stessa squadra. Da quando sono qui è stato subito amore, ora è difficile trovare qualcuno più juventino di me sulla Terra".