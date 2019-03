Juve, Chiellini: "Vogliamo chiudere il discorso Scudetto. Poi l'Ajax"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Giorgio Chiellini ha parlato ai microfoni di JTV. Ecco le sue parole riportate da TuttoJuve.com:

500 presenze sono un traguardo particolare quali sono le sensazioni che sta vivendo?

“È stata sicuramente una serata speciale è un traguardo importante è poterlo festeggiare con una vittoria del genere per continuare la nostra avventura in Champions credo sia stata la ciliegina sulla torta. Adesso sono passate un paio di settimane e abbiamo metabolizzato e credo che ci sia ancora più carica per questi ultimi due mesi che mancano perché vogliamo fare qualcosa di speciale e continuare a vivere quelle emozioni che ci ha regalato la mia 500ª partita e la vittoria contro l’Atletico”.

Adesso vi aspetta l’Ajax...

”Lo Stadium aveva creato un’atmosfera magica che era un po’ che non si vedeva da un po’ qua a Torino. Credo che sia stata una spinta eccezionale e si percepiva già dall’inizio della partita una serata diversa da tutte le altre precedenti e importanti che abbiamo vissuto nell’ultimo periodo e vogliamo continuare a vivere queste serate. Ci sarà modo sicuramente contro l’Ajax tra due settimane di ritrovare la Champions. Però adesso è importante concentrarsi sul campionato che abbiamo un buon vantaggio ma vogliamo concludere quanto prima questo discorso”.

Di queste 500 partite, qual è la partita che porterà sempre nel cuore?

”Ce ne sono tante. Sono tante 500 e ho vissuto tantissime gioie e alcuni dolori. Ho gioito e ho pianto in queste 500 partite e c’è stata un po’ di tutto. Le emozioni che ho provato mi rimarranno sempre dentro ed è stato un onore condividerle con tanti campioni e che vedo sempre quando sono qui al Museo e anche ora accanto a me. Speriamo che la più bella debba ancora venire”.

Un traguardo che si è prefissato?

”Vivo alla giornata. A questa età mi sto godendo davvero tutto perché vivo pensando al quotidiano e non ponendomi limiti, ma godendomi al massimo il presente che credo che sia già abbastanza”.