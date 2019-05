Juve, Chiesa e Romero primi obiettivi. C'è speranza per il sogno de Ligt

© foto di Federico De Luca

La Juventus si sta già muovendo sul mercato e ha individuato in Federico Chiesa il primo obiettivo per il futuro: l’ex viola piace tanto soprattutto a Paratici, che lo considera pronto per il grande salto. Anche nel ricambio difensivo il manager bianconero si è mosso per tempo: da quando, in un Juve-Genoa, è rimasto intrigato da Cristian Romero, il centrale argentino è stato subito arruolato alla causa. Anche in questo caso, decisionismo e rapidità di azione, le qualità che piacciono al capo dell’azienda Juventus. Il sogno, invece, si chiama Matthijs de Ligt, per il quale il club bianconero ha ancora speranze, magari sfruttando gli ottimi rapporti tra il vicepresidente Nedved e Mino Raiola.