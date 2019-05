Juve, Chiesa il primo obiettivo sul mercato. A prescindere dal tecnico

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Allegri sì, Allegri no: il mercato della Juve è comunque in fermento. E Federico Chiesa resta l'obiettivo numero uno dei bianconeri, a prescindere dal nome del prossimo allenatore. Ne scrive Tuttosport, secondo cui, oltre al giovane della Fiorentina, in caso di cessioni particolarmente remunerative di Dybala o D. Costa la Juve sarebbe pronta a tentare anche il colpaccio Salah.

In difesa, restano le speranze per De Ligt: a segno ieri nella gara che ha sancito l'eliminazione dell'Ajax dalla Champions, il giovane difensore olandese rimarrà nel mirino finché ci sarà anche un minimo spiraglio.

A centrocampo c'è Ramsey e ci potrebbe essere Pogba, con Tanguy Ndombele come principale alternativa. Più vicino Adrien Rabiot, il cui eventuale arrivo a parametro zero sarebbe slegato da quello del connazionale.