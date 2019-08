Il quotidiano Tuttosport torna a parlare del futuro di Federico Chiesa e spiega come il giocatore non abbia accantonato definitivamente l'ipotesi di lasciare la Fiorentina per sposare la causa juventina. Il valore stimato dalla Fiorentina è sempre quello dei 70 milioni di euro, anche se in caso di riapertura della trattativa la Juventus potrebbe pensare di inserire alcuni giocatori in prestito. E i nomi citati dal quotidiano in tal senso sono quelli di Merih Demiral e Luca Pellegrini.